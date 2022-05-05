Ургант высмеял режиссера Боякова за угрозу плюнуть в него при встрече

Актер и шоумен Иван Ургант ответил на угрозу театрального режиссера Эдуарда Боякова плюнуть ему в лицо из-за ролика про спецоперацию РФ на Украине, который телеведущий якобы разместил в своем Telegram-канале.

«Если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано!» — написал Бояков в Telegram.

В ответ Ургант указал, что не намерен отвечать на критику в своей адрес, которая распространяется в Сети, но пройти мимо заявлений режиссера не может.

«Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства — с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны. Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать», — написал актер.

Шоумен отметил, что подобных роликов он не публиковал и данный пост является первым в его Telegram-канале. От извинений Ургант попросил Боякова воздержаться.

11 марта в Сети появилась информация, что Ургант выехал за пределы России вместе с семьей — двумя дочерьми и супругой — и якобы находится в Израиле. В тот же день актер сообщил, что у него отпуск, после которого он вернется в Россию.