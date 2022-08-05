Косметолог перечислила летние омолаживающие процедуры

Во время активности высокоэффективны мезотерапия, плазмотерапия и биоревитализация, рассказала к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Атлас» Юлия Мельникова в беседе с «Газетой.Ru».

«Мезотерапия улучшает качество кожи, ее барьерные функции, способствует уменьшению пигментации. Инъекции собственной плазмы (PRP-терапия) также устраняют пигментацию, защищают кожу и запускают естественные процессы регенерации», — рассказала эксперт.

Мельникова подчеркнула, что в летний период особенно важно защищать кожу от двух типов лучей — UVA, которые провоцируют фотостарение, и от UVB, вызывающих ожоги. Косметолог рассказала, что для уменьшения вреда необходимо подобрать SPF-средства по активности солнца и подходящему вам фототипу. Наносить их рекомендуется каждые два часа на все открытые участки кожи.

Она также отметила, что современный уровень медицины позволяет организовывать летом и другие процедуры, которые раньше не советовали делать.

«Лазерные процедуры, пилинги проводить в этот период можно, но важно соблюдать все рекомендации врача-косметолога. Можно делать и ботулинотерапию, но ее лучше отложить, если вы собираетесь в жаркие страны, так как высокие температуры снижают эффективность процедуры», — пояснила Мельникова.

Ранее, 26 июля, косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, что антигистаминные средства могут снизить отек на пораженных участках кожи после получения солнечных ожогов. Специалист также добавила, что нельзя наносить масло в случае возникновения сильного ожога и волдырей на коже.