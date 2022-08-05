Мужчина серьезно пострадал в ДТП с грузовиком в Оренбурге

В Оренбурге в результате столкновения легковушки с грузовиком серьезно пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла днем 5 августа на 32-м км автодороги «Обход Оренбурга». По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы и был доставлен в больницу, пишет ИА «Урал56.Ру». Его машина была очень сильно повреждена и восстановлению не подлежит.

Уточняется, что дорожное происшествие стало причиной многокилометровой пробки. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

3 августа в Омской области 86-летний водитель ВАЗ-2106 допустил столкновение с грузовиком Isuzu, которым управлял 37-летний водитель, а затем врезался в «Ладу Калина». Пострадали 37-летняя и 76-летняя женщины, а также 10-летняя девочка.