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На Украине задержали призвавшего ударить ракетами по памятнику Бандере

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Фото: ТАСС/Zuma
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику нацистскому коллаборанту Степану Бандере во Львове, а также за передачу представителям Донецкой Народной Республики (ДНР) его координат. Об этом 5 августа сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на управление СБУ по Львовской области.

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В качестве доказательства спецслужба обнародовала переписку подозреваемого с представителями ДНР. В ней он якобы просит одну российскую ракету «Калибр» на уничтожение памятника Бандере.

Как стало известно 31 июля, сотрудники СБУ отправили в «фильтрационный лагерь» блогера Дмитрия Городецкого, заявившего, что на русском языке говорит половина страны. Это произошло после того, как президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский обвинил Городецкого в предательстве и пропаганде «русского мира», пообещав 10 тыс. гривен (16 400 рублей) тому, кто назовет адрес блогера.

До этого, 22 июля, сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил, что СБУ готовит масштабную операцию в Николаеве по выявлению и зачистке нелояльных киевскому режиму и имеющих связи с Россией граждан. Уточнялось, что за доносы на своих знакомых и друзей «неравнодушным» жителям города пообещали вознаграждение в $100 (6 тыс. рублей).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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