Пугачева приобрела барокамеру за 3 млн рублей

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, сделала заказ на барокамеру для улучшения состояния здоровья. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил StarHit.

Как говорится в сообщении со ссылкой на компанию-производителя, певица приобрела гипербарическую барокамеру стоимостью 3 млн рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль.

«В тот момент Пугачева уже находилась в Кесарии», — отметил StarHit.

Однако позже вместе с семьей арендовала виллу в Латвии, из-за чего так и не смогла получить медицинскую технику.

Данный аппарат весит 200 кг. Под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно.

Отмечается, что из-за того, что в графе «заказчик» в договоре указана сама Алла Пугачева, она должна лично принимать барокамеру.

Представитель компании-продавца рассказал также, почему Пугачева не приобрела аппарат в самом Израиле. Как выяснилось. В других странах камера обошлась бы как минимум в два раза дороже, плюс была бы без русского языка и русской поддержки.

«Может, в сентябре наконец заберет, если вернется в Россию», — заключил собеседник StarHit.

31 мая Алла Пугачева прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое, предположительно, появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции. Она ответила на это: чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. И пожелала стране жить спокойно.

Отмечалось, что неизвестные адресовали артистке следующую фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!»