В США назвали неловкой встречу Блинкена с Лавровым и Ван И на саммите АСЕАН

На встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым и корейским министром иностранных дел Ван И в рамках Восточноазиатского саммита АСЕАН был заметен «неловкий момент», когда все трое представителей разных стран встретились в одной комнате. Об этом сообщило 5 августа американское издание The Independent.

Как описали встречу журналисты, когда китайский министр Ван И вошел в зал перед Блинкеном, он по-дружески похлопал российского коллегу по плечу и показал рукою на его стул, пригласив сесть. Лавров в ответ сделал то же самое.

«Когда же мистер Блинкен вошел в зал самым последним из трех официальных лиц, между ними не возникло никакого зрительного контакта. Он занял свое место за шесть кресел поодаль. В то время как китайский министр сидел за тем же столом, что и его российский оппонент», — отмечает The Independent.

СМИ указало на напряженность в отношениях между представителем США и России, заметив, что данная ситуация возникла после заявления российского МИДа о том, что накануне на ужине АСЕАН Лавров пообщался со всеми, «кто от него не прятался».

Как сообщила ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Ван И также провели двустороннюю встречу на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Блинкен попытается поймать Лаврова за пуговицу на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, госсекретарь намеревался обсудить с главой МИД РФ обмен заключенными.

В свою очередь, Лавров на следующий день заявил, что не увидел желания госсекретаря США поговорить с ним в Камбодже. Российская делегация в Пномпене ответила на заявление Белого дома о том, что у главы МИД РФ «был контакт со всеми, кто не прятался», и у российского министра остались целыми не только пуговицы, но «и молния тоже».

СМИ ожидали, что Блинкен обсудит с Лавровым приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. 4 августа Химкинский городской суд приговорил спортсменку, которая привезла с собой из США в РФ вейп с гашишным маслом, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

В общей сложности Камбоджа пригласила на различные встречи в рамках АСЕАН представителей МИД 39 стран, включая большое число европейских политиков и госсекретаря США Энтони Блинкена.