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Белый дом вызвал посла Китая

Белый дом вызвал посла Китая из-за эскалации вокруг Тайваня
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Белый дом вызвал китайского посла в Вашингтоне для обсуждения ситуации вокруг Тайваня. Об этом 5 августа пишет The Washington Post.

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По данным издания, дипломат был приглашен американской администрацией накануне, в четверг.

«После ночных действий Китая (учений. — Ред.) мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы указать на провокационные действия КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые носят безответственный характер и противоречат нашей давней цели — поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии газете.

По его словам, Белый дом также намеревался указать, что США не желают кризиса в регионе на фоне визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американская сторона подтвердила Цинь, что хочет сохранить все линии связи, подчеркнув, что ничего не изменилось в политике США в отношении «одного Китая». Однако Вашингтон считает действия Пекина неприемлемыми.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. В то же время Reuters со ссылкой на источник написало, что Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий военно-воздушных сил Китая на учениях.

МИД КНР 5 августа сообщил, что Китай введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.

Тайвань — часть Китая. Однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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