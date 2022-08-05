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Корреспондент «Известий» показал кадры боев в районе Бахмута

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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В распоряжении «Известий» 5 августа появились кадры боев в районе Бахмута.

Как рассказал военный корреспондент Денис Кулага, артиллерия Украины не смолкает ни на минуту, поэтому прятаться в укрытиях и на территории заброшенной промышленной зоны приходится чаще обычного.

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«Начали они работать рано утром и продолжают сейчас. И тут сложно понять, в чем проблема. Они нарочно израсходуют все боеприпасы либо это такой военный маневр — под несмолкающие удары может выходить из города крупная часть гарнизона Бахмута», — отметил он.

На кадрах видны взрывы, работа вертолетов и военной техники. Также показано, как самолеты прикрывают работу штурмовых групп.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск (он же Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил, что на улицах города идут бои. В тот же день начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинских военных из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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