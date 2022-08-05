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В Ленобласти в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке в Гатчинском районе Ленобласти. Оно было в пакете.

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По информации источника «Известий», мать ребенка 4 августа поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачам 41-летняя женщина рассказала, что 1 августа у нее начались преждевременные роды на седьмом месяце беременности. Роженица не была зарегистрирована на учете в женской консультации, она решила не обращаться за медицинской помощью.

Как рассказала одна из жительниц поселка Высокоключевой, ребенок появился на свет мертвым. Многодетная мать обернула его тело в простынь, положила в мешок и оставила в мусорном контейнере на своем участке.

При этом семья на учетах не состоит, характеризуется как благополучная.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судмедэкспертиза установит причину смерти девочки.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в мусорном контейнере в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы было найдено тело новорожденного. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося. Причины инцидента устанавливаются.

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