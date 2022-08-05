Внедорожник протаранил толпу людей на фестивале в США

Внедорожник влетел в толпу людей на фестивале в США, пострадали несколько человек, среди которых двое полицейских, сообщает издание Albuquerque Journal в пятницу, 5 августа.

«Несколько человек, включая двоих служащих полиции Гэллапа, пострадали, им оказывается помощь на месте происшествия», — сообщает полиция города Гэллап.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 августа, на фестивале в юго-западном американском штате Нью-Мексико.

В соцсетях свидетели произошедшего опубликовали видеозаписи, на которых видно, как автомобиль коричневого цвета проехал по маршруту следования парада представителей «межплеменных объединений», сбив несколько человек. Несколько человек успели вовремя среагировать и отскочить.

Отмечается, что полицейские задержали автовладельца, ведется расследование.

8 июня сообщалось о том, что в Берлине автомобиль въехал в группу людей. Пострадали как минимум 10 человек.