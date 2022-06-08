В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

В Берлине автомобиль въехал в группу людей. В результате есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

«Автомобиль въехал в толпу в районе Берлин-Шарлоттенбург. Об этом в среду сообщили в пожарной части. По предварительной информации, пострадало не менее 10 человек», — написало Rundfunk Berlin-Brandenburg.

По данным СМИ, авария произошла на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. Автомобиль протаранил магазин. О водителе машины не сообщается.

На месте происшествия работают пожарная команда и полиция.

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