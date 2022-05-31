На юго-западе Москвы такси въехало в отделение банка

Автомобиль такси во вторник, 31 мая, на большой скорости влетел в отделение банка на юго-западе Москвы.

По информации «Известий», ДТП произошло на проспекте Вернадского. Машину вынесло на тротуар, и она протаранила стеклянную витрину банка.

По словам таксиста, у автомобиля отказали тормоза.

Накануне ночью недалеко от поселка Мурыгино в Кировской области столкнулись ВАЗ-2102 и ВАЗ-21124. В результате аварии оба водителя погибли, а четыре пассажира этих автомобилей были травмированы.