Два человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП по Кировом

Два легковых автомобиля столкнулись недалеко от поселка Мурыгино в Кировской области в ночь на понедельник. Об этом 30 мая сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.

Авария произошла на 1-м км автодороги Мурыгино — Киров в Юрьянском районе. Столкнулись «ВАЗ-2102» под управлением 46-летнего водителя и «ВАЗ-21124», за рулем которого был 27-летний мужчина.

«В результате аварии оба водителя погибли, еще четыре человека — пассажиры этих автомобилей — были травмированы», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент сотрудники местного ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства случившегося.

29 мая в Нижегородской области произошла авария с участием большегруза. По предварительной информации, фура врезалась в автомобиль Reno, когда тот разворачивался. В результате столкновения водитель Reno скончался, число пострадавших уточняется.