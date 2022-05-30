Реклама
Прямой эфир

Два человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП по Кировом

0
Фото: vk.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись недалеко от поселка Мурыгино в Кировской области в ночь на понедельник. Об этом 30 мая сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

Авария произошла на 1-м км автодороги Мурыгино — Киров в Юрьянском районе. Столкнулись «ВАЗ-2102» под управлением 46-летнего водителя и «ВАЗ-21124», за рулем которого был 27-летний мужчина.

«В результате аварии оба водителя погибли, еще четыре человека — пассажиры этих автомобилей — были травмированы», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент сотрудники местного ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства случившегося.

29 мая в Нижегородской области произошла авария с участием большегруза. По предварительной информации, фура врезалась в автомобиль Reno, когда тот разворачивался. В результате столкновения водитель Reno скончался, число пострадавших уточняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022