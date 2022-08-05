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Модель Evolute i-Pro оснастят электромотором мощностью 163 л. с.

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Фото: drom.ru
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Компания «Моторинвест», которая в Липецке наладит выпуск линейки электромобилей для России, раскрыла характеристики одной из моделей — седана Evolute i-Pro. Об этом 5 августа сообщил портал Drom.ru.

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Evolute i-Pro будет комплектоваться электромотором мощностью 120 кВт (163 л. с.). Двигатель будет работать от литий-ионной батареи емкостью 53 кВт*ч, что, по мнению ресурса, позволит обеспечить запас хода машине на одном заряде до 420 км.

Время подзарядки аккумуляторов с 30 до 80% от станции постоянного тока мощностью 75 кВт составит 36 минут. От обычной с переменным током мощностью 7 кВт — 8,5 часом.

Напомним, что производство модели Evolute i-Pro в Липецке стартует в конце 2022 года.

По данным ресурса, Evolute i-Pro представляет из себя китайский электромобиль Aeolus E70 производства DongFeng Motor. Эта машина в свою очередь сделана китайцами на основе японской модели Nissan Bluebird Sylphy G11. Российским автолюбителям хорошо знаком этот седан, так как под именем Nissan Almera c 2012-2018 годы его выпускал АвтоВАЗ.

4 августа АвтоВАЗ в Ижевске представил прототип электрической версии универсала Lada Largus. Ориентировочный запас хода машины, которую будут собирать в Ижевске, составит порядка 350−400 км для пассажирской версии. Для грузового фургона запас хода будет чуть меньший, в районе 250 км.

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