В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт, который готовил местный неонацист под патронажем «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем уехать на Украину. Об этом 5 августа сообщает ФСБ России.

Россиянин 1992 года рождения задержан в Черкесске. По адресу его проживания, а также в оборудованном им тайнике были обнаружены два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации) УК РФ. В ведомстве отметили, что задержанный дает признательные показания.

В конце июля ФСБ предотвратила теракт в Липецке, который готовили боевики «Правого сектора». В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины. Среди них мужчина 1988 года рождения — главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

По данным ведомства, злоумышленники приехали в Россию, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».