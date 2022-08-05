Четыре человека погибли в результате пожара в больнице в Южной Корее

В здании больницы в Ичхоне в Южной Корее произошел пожар, унесший жизни четырех человек. Об этом 5 августа сообщило Yonhap News Agency.

Отмечается, что возгорание началось в 10:17 по местному времени (4:17 мск) на верхнем этаже четырехэтажного медицинского учреждения.

Из горящего здания прибывшие на место спасатели вытащили десять человек, четверо из низ получили серьезные травмы. Позже стало известно, что они скончались.

На момент прибытия пожарных заблокированными в больнице оставались 30 человек.

Через менее чем 40 минут ситуация с огнем была взята под контроль. В тушении пожара участвовали 21 пожарная машина и 51 человек личного состава.

Ранее, 30 июля, в мексиканском штате Тамаулипас от удара молнии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Madero произошло возгорание, в результате чего один человек погиб. Сообщалось, что грузовик загорелся от удара молнии, впоследствии возгорание произошло на нефтяной скважине.

До этого, 23 июля, в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей при пожаре в частном доме. Деревянная постройка выгорела полностью.