Один человек погиб при пожаре на НПЗ в Мексике

В мексиканском штате Тамаулипас от удара молнии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Madero произошло возгорание, в результате чего один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

От удара молнии загорелся грузовик, от чего впоследствии возгорание произошло на нефтяной скважине, отмечается в публикации со ссылкой на заявление компании Pemex, которой и принадлежит НПЗ.

«Поступило сообщение об обнаружении погибшего рабочего подрядной компании Amarelo Power, находившегося на месте происшествия, а также о пропавшем без вести сотруднике компании GMG», — приводится в публикации заявление компании.

20 июля в американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения. Отмечается, что молния ударила в тренировочную площадку на полигоне.