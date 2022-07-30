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Один человек погиб при пожаре на НПЗ в Мексике

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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В мексиканском штате Тамаулипас от удара молнии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Madero произошло возгорание, в результате чего один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

От удара молнии загорелся грузовик, от чего впоследствии возгорание произошло на нефтяной скважине, отмечается в публикации со ссылкой на заявление компании Pemex, которой и принадлежит НПЗ.

«Поступило сообщение об обнаружении погибшего рабочего подрядной компании Amarelo Power, находившегося на месте происшествия, а также о пропавшем без вести сотруднике компании GMG», — приводится в публикации заявление компании.

20 июля в американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения. Отмечается, что молния ударила в тренировочную площадку на полигоне.

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