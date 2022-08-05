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Более 80 человек эвакуировали из-за угрозы химатаки в Новой Зеландии

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Фото: соцсети
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Более 80 жителей города Левин в Новой Зеландии эвакуировали в связи с угрозой взрыва или химической атаки. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили сотрудники местных правоохранительных органов.

По имеющейся информации, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов и угрожает взорвать имеющиеся у него химикаты. Из соображений безопасности было решено вывезти людей из ближайших районов.

«Мы общаемся с человеком [угрожающим взорвать химикаты] и надеемся, что сможем разрешить ситуацию мирно», — подчеркнула инспектор полиции Сара Стюарт.

Отмечается, что всем эвакуированным предоставили необходимую помощь и обеспечили временное размещение. Кроме того, работники спецслужб предупредили жителей еще 40 домов о возможных рисках и призвали быть готовыми переместиться в безопасный район при необходимости.

Местность, в которой разворачивается инцидент, оцеплена полицией, автодороги перекрыты, движение общественного транспорта приостановлено.

Ранее, 23 июня, по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения в городе Окленд Новой Зеландии. Как отметила глава полиции округа Вайтемата Наиля Хассан, преступник, который является местным жителем, находится под стражей и сотрудничает со следствием, а его мотивы нападения неизвестны.

В начале сентября 2021 года в пригороде Окленда вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и напал на посетителей. Пострадали шесть человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот случай террористической атакой. Она подчеркнула, что «это было жестокое нападение, оно было бессмысленным для ни в чем не повинных новозеландцев».

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