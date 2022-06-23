Минимум четыре человека ранены после нападения в Новой Зеландии

Как минимум четыре человека получили ранения в городе Окленд Новой Зеландии. Преступника, устроившего вооруженное нападение, удалось задержать. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает местная газета The New Zealand Herald.

«Сотрудники полиции быстро задержали преступника, и <…> сейчас мы уверены, что это был единичный эпизод, случайное нападение без признаков преступления на почве ненависти», — сказала глава полиции округа Вайтемата Наиля Хассан.

Он подчеркнула, что преступник, который является местным жителем, находится под стражей и сотрудничает со следствием, а его мотивы нападения неизвестны.

«Все могло быть намного хуже, и поэтому мне действительно нужно признать храбрость тех представителей общественности, которые вмешались, чтобы довести это до конца», — поблагодарила Хассан свидетелей преступления, которые вмешались, чтобы нейтрализовать злоумышленника.

Отмечается, что инцидент произошел на пляже Мюррейс-бэй в северной части города примерно в 11:30 по местному времени (02:30 мск).

Сейчас расследуются все обстоятельства случившегося.

В начале сентября 2021 года в пригороде Окленда вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и напал на посетителей. Пострадали шесть человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот случай террористической атакой. Она подчеркнула, что «это было жестокое нападение, оно было бессмысленным для ни в чем не повинных новозеландцев».