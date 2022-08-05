Япония поднимала истребители из-за китайских беспилотников у Окинавы

Японские истребители были подняты в воздух в ответ на полет китайских беспилотников в районе южной префектуры Окинава. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

Накануне два разведывательных беспилотника TB001 и BZK-005 облетали территории к востоку от Тайваня. Отмечается, что они дважды пролетели между островами Окинава и Мияко, поэтому Япония направила туда истребители для наблюдения.

По данным комитета, никаких инцидентов зафиксировано не было.

Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что пять выпущенных армией Китая ракет упали в японской исключительной экономической зоне.

В четверг стартовали масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Минобороны Тайваня назвало учения, проводимые КНР, психологическим запугиванием граждан.

На фоне напряженности вокруг Тайваня США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Соответствующее распоряжение вынес министр обороны США Ллойд Остин. Военно-воздушные силы США планировали совершить испытательный пуск с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.