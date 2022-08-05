Эксперт объяснил российские подозрения США в распространении COVID-19

В Минобороны России рассматривают возможность причастности к возникновению коронавируса COVID-19 агентства США по международному развитию (USAID), рассказал 4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Во время проведения специальной военной операции на Украине были изъяты документы, свидетельствующие о том, что с 2019 года USAID и ее основной подрядчик — компания «Лабиринт Украина» — принимают участие в военно-биологической программе США.

По мнению специалистов РХБЗ, новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог быть создан с использованием американских биотехнологий. Об этом свидетельствует нехарактерная для этого типа вирусов генная изменчивость вариантов, существенные отличия в летальности и заразности, неравномерность распределения по миру и непредсказуемый характер эпидемической картины в целом.

Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе, — заявил Игорь Кириллов.

До сих пор не удалось найти «нулевого» пациента, то есть неизвестно, как вирус перешел от животного к человеку. Этот факт вызывает серьезную озабоченность у специалистов, рассказал «Известиям» специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

«Рассматривались все версии — та же передача вируса человеку через продукты, — напомнил он. — Но выявить процесс перехода не удалось. По этой причине версия искусственного происхождения вируса — одна из основных. Понятно, что новый вирус не создавался ради спортивного интереса — это сложная технология, требующая высококвалифицированных специалистов, обращающихся с такими инфекциями, а также хорошее финансирование. В этом случае остается считанное количество организаций во всем мире, которые могли бы этим заниматься. Естественно, подозрения в первую очередь падают на США, которые много где наследили».

Эксперт отметил, что по этой причине с высокой долей вероятности рассматривают два варианта появления COVID-19.

«Первый, что это «лайт-версия» боевого вируса, который впустили в Китае, подальше от основных центров западной цивилизации. Это было сделано для того, чтобы посмотреть на последствия. Второй — непреднамеренная утечка из лаборатории», — рассказал Олег Желтоножко.

Также эксперт напомнил, что США с самого начала обвинили во всем Китай и делали это с большим энтузиазмом.

«Такое поведение вызывает подозрения, — заметил он. — У китайцев такая версия происходящего сразу возникла. В их прессе звучали версии, что COVID-19 появился у них в стране после того, как в районе его распространения побывали американские специалисты-вирусологи. Но докопаться до истины будет непросто. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения с ролью арбитра не справилась».

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Что потребуется доказать: Россия рассматривает причастность США к появлению COVID