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Россиянин Селезнев может умереть в американской тюрьме

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Фото: соцсети
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Если сын российского депутата Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы, в ближайшее время не вернется на родину, то он умрет в американской тюрьме. Об этом «Известиям» заявил его адвокат Игорь Литвак, подчеркнув, что состояние здоровья его клиента заметно ухудшается.

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Россиянин, которого в США обвинили в кибермошенничестве, страдает от последствий черепно-мозговой травмы. Ее он получил во время теракта в Марокко в 2011-м. В связи с этим он регулярно нуждается в специальной медицинской помощи.

«У него металлическая тарелка в голове, которая постоянно двигается, и никто с этим ничего не может сделать, — сказал в беседе с «Известиями» адвокат. — Его здоровье ухудшается, и он просто не протянет слишком долго. Он очень болен и умрет в американской тюрьме, если его не вернут в Россию».

Сейчас Роман Селезнев находится в тюрьме «Батнер» в Северной Каролине, куда его несколько лет назад перевели из-за его проблем со здоровьем. Однако медицинской помощи, которую ему предоставляют в этом пенитенциарном учреждении, недостаточно, уверен Игорь Литвак.

«Когда я с ним разговариваю, по голосу слышно, как человек там, если честно, просто гниет, — добавил адвокат. — Конечно, он держится, как только может. Но даже с психологической точки зрения ситуация очень сложная. Его не могут навещать родные, поскольку в США у него нет родственников и близких людей».

Американские спецслужбы задержали Романа Селезнева на Мальдивах в 2014 году. На курорте россиянин находился со своей невестой и ребенком. В США его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. В августе 2016-го суд присяжных в Сиэтле признал гражданина РФ виновным по 38 из 40 пунктов. В апреле 2017 года в штате Вашингтон он был приговорен к 27 годам лишения свободы. В Джорджии и Неваде россиянина приговорили к 14 годам тюремного срока. Однако эти сроки не суммируются, их отбывание идет параллельно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Допрос жизни и смерти: россиянин Селезнев может погибнуть в американской тюрьме

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