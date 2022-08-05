Названы самые востребованные профессии в российской промышленности

Самыми востребованными кадрами у российских промышленных предприятий по итогам последнего полугода стали главные инженеры, технологи и механики, сообщили «Известиям» в сервисе по подбору работы SuperJob.

«Вакансий для управленцев в промышленности в целом сегодня на 58% больше, чем в феврале этого года, и на 55% больше, чем год назад», — следует из данных тематического мониторинга компании.

Дефицит управленческих кадров наблюдается даже на фоне роста зарплат. Так, за последний год, по данным SuperJob, средняя зарплата главного инженера выросла на 8%, технолога — на 11%, механика — на 7%. В Москве претендентам на эти должности в среднем предлагают 270 тыс., 200 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Помимо этого, в промышленности ощущается недостаток инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, инженеров-электриков, электромонтажников и слесарей механосборочных работ. Больше всего проблема касается таких отраслей, как металлургия, судостроение и радиоэлектроника, и таких регионов, как Сибирь, Урал и Дальний Восток, следует из мониторинга.

Кадровая ситуация обострилась из-за того, что промышленность работает в условиях жестких санкций, считает директор Центра социального развития Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

«Чтобы преодолеть этот кризис, нам срочно нужны интенсивные, ускоренные курсы, сопряженные с практикой на предприятиях, — сказала она. — Если мы не перестроимся, мы уйдем на задворки технологического процесса и упустим существующие рынки».

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