Сотрудники «Вкусно — и точка» в Москве подрались на рабочем месте

Сотрудники сети быстрого питания «Вкусно — и точка» устроили драку на рабочем месте в Москве. Очевидцы в четверг, 4 августа, опубликовали видео инцидента в социальных сетях.

На кадрах видно, как один из сотрудников наносит удары другому работнику сети. Также слышны громкие крики.

Причина драки неизвестна. Конфликт удалось погасить усилиями менеджера.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что в Балашихе произошла массовая драка. По предварительным данным, ссора завязалась из-за кражи мобильных устройств у двух женщин, за которых решили заступиться несколько мужчин. В драке, которая длилась с трех часов ночи до пяти часов утра, участвовали 15 человек.