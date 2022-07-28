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В Балашихе произошла массовая драка из-за кражи двух телефонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Подмосковье произошла массовая драка из-за кражи двух телефонов. Кадрами потасовки с «Известиями» поделился местный житель 28 июля.

По предварительным данным, ссора завязалась из-за кражи мобильных устройств у двух женщин, за которых решили заступиться несколько мужчин. В драке, которая длилась с трех часов ночи до пяти часов утра, участвовали 15 человек.

На кадрах также видно, что одному человеку стало плохо, из-за чего ему вызвали скорую помощь. Предположительно, в больнице оказались трое.

По словам очевидцев, участники конфликта продолжали бить друг друга даже после приезда полиции.

В начале июля в Москве конфликт между мужчинами перерос в массовую драку с участием более 30 человек.

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