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В Москве задержано более 30 человек после массовой драки

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Фото: соцсети
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В Москве конфликт между мужчинами перерос в массовую драку с участием более 30 человек, сообщила 9 июля пресс-служба столичного главка МВД России.

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Согласно информации ведомства, в субботу утром, 9 июля, в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице.

«Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек», — рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве сообщили, что информация о пострадавших и обстоятельства конфликта уточняются.

Накануне, 8 июля, появилась информация о массовой драке, случившейся в 3-м Крутицком переулке. По информации МВД, между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. Как сообщают очевидцы, один из участников драки стрелял в сторону оппонентов.

3 июля драка со стрельбой произошла в столице возле торгового центра «Каспий» Северного микрорайона Чертаново. По данным «Известий», четверо молодых мужчин повздорили с двумя оппонентами. Один из участников конфликта вытащил травматический пистолет и начал стрелять в воздух.

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