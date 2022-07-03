Драка со стрельбой произошла на парковке торгового центра в Москве

В Москве возле торгового центра «Каспий» Северного микрорайона Чертаново произошла драка со стрельбой. По данным «Известий», ночью 3 июля четверо молодых мужчин повздорили с двумя оппонентами. На место инцидента приехали полицейские.

Выяснилось, что один из участников конфликта вытащил травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Завязалась потасовка. Пистолет выпал. Правоохранительные органы начали проверку.

29 июня молодые люди — трое мужчин и девушка — устроили стрельбу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Они выстрелили трижды в воздух. Очевидцы вызвали полицию. Злоумышленники поспешили скрыться с места происшествия на машине, уехав в неизвестном направлении.