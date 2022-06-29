Группа людей устроила стрельбу возле храма в Москве

Группа молодых людей в среду, 29 июня, устроила стрельбу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве.

По информации источника РЕН ТВ, компания состояла из трех мужчин и девушки. Они выстелили трижды. Затем очевидцы вызвали полицию.

Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Столичные правоохранительные органы ведут поиски нарушителей. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 22 мая, в московском районе Строгино произошла стрельба в продуктовом магазине. Один из посетителей растолкал двух девушек. На выходе к нему подошел молодой человек одной из них и попросил извиниться. Вместо извинений злоумышленник вытащил пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. Позже, уже зайдя в подъезд жилого дома, дебошир открыл стрельбу, целясь в охранника.