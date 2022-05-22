Очевидцы сообщили о стрельбе в московском районе Строгино

В столичном районе Строгино в воскресенье, 22 мая, произошла стрельба.

Как рассказали очевидцы происшествия, в продуктовом магазине один из посетителей растолкал двух девушек и в целом вел себя неадекватно. На выходе к нему подошел молодой человек одной из женщин и попросил извиниться. Однако мужчина, который, по предварительной информации, был пьян, вытащил пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку.

Позже, уже зайдя в подъезд жилого дома, дебошир открыл стрельбу, целясь в охранника.

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В полиции пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее, 18 мая, на юго-востоке Москвы возле завода железобетонных изделий на Южнопортовой улице произошла стрельба. В конфликте участвовали трое мужчин, один из которых применил травматическое оружие. По информации правоохранителей, двое участников конфликта побили третьего, в ответ на что тот и применил оружие.