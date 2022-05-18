Стрельба произошла возле завода в Москве

На юго-востоке Москвы возле завода произошла стрельба. Об этом в среду, 18 мая, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, инцидент произошел возле завода железобетонных изделий на Южнопортовой улице, дом 21, корпус 21.

На место вызвали скорую помощь и полицейских. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным МВД, в конфликте участвовали трое мужчин, один из которых применил травматическое оружие. По информации правоохранителей, двое участников конфликта побили третьего, в ответ на что тот и применил оружие. Все трое получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь.

17 мая уголовное дело возбудили в Твери по факту стрельбы в 14-летнего подростка. Подозреваемым проходит 18-летний местный житель, который девять раз выстрелил из оружия в мальчика. Дело расследуют по статье: «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Оружие у него изъяли.