Частный самолет совершил жесткую посадку в Кронштадтском районе

На острове Западный Котлин недалеко от Кронштадта в Ленинградской области 4 августа частный электромоторный самолет совершил жесткую посадку.

По информации «Известий», самолет приземлился на берегу Финского залива. Причина аварийной посадки — отказ двигателя у воздушного судна.

Отмечается, что на борту находился только пилот, который является собственником самолета. Мужчина не пострадал.

Само судно также не имеет серьезных повреждений.

Ранее в этот день на Камчатке жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Следователи сообщили, что посадка была совершена при заходе на посадочную площадку в районе реки Налычево Камчатского края, пострадавших нет.

Никто не пострадали и во время жесткой посадки легкомоторного самолета в Тацинском районе Ростовской области. Сообщалось, что посадка произошла при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов.