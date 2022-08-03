Легкомоторный самолет при жесткой посадке под Ростовом задел ЛЭП

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области во вторник, 2 августа. Пилот не пострадал. Об инциденте проинформировало Западное межрегиональное СУ СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня (2 августа. — Ред.) в 13:45 при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Бекас», — говорится в сообщении.

При посадке самолет задел линии электропередачи (ЛЭП).

Отмечается, что местных жителей переключили на резервную линию. В настоящее время поврежденный участок ЛЭП восстановлен.

Следственным комитетом организована проверка.

29 июля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на водоем в Серпуховском районе Подмосковья из-за отказа двигателя через 35 минут после взлета. На борту находился только пилот, он не пострадал. Самолет затонул, а пилоту помогли выбраться из воды местные рыбаки.