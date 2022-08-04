Несколько человек погибли при неизвестном инциденте в Небраске

В городе Лорел округа Сидар штата Небраска (США) полиция расследует неизвестный инцидент, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщает 4 августа News channel nebraska.

Отмечается, что очевидцы слышали взрыв примерно в 03:00 по местному времени (11:00 мск). На место прибыли правоохранители, а также специалисты в защитных костюмах.

Полицейские оцепили районы 3-й улицы и улицы Вязов. Сообщается о нескольких жертвах.

Местным жителям предложили заблокироваться в своих домах и не выходить. Предприятия и другие здания в городе закрыты. Очевидцы в Уэйкфилде заявляют, что школа там также не работает.

Обстоятельства и причины произошедшего не разглашаются. Ведется расследование.

Ожидается пресс-конференция, на которой будут представлены подробности случившегося.

Ранее, в мае, в американском городе Поттстаун в штате Пенсильвания в результате взрыва жилого дома минимум четыре человека погибли и еще несколько оказались в ловушке. После произошедшего два человека числились пропавшими.