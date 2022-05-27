Минимум четыре человека погибли после взрыва дома в Пенсильвании

В американском городе Поттстаун в штате Пенсильвания в результате взрыва жилого дома минимум четыре человека погибли и еще несколько оказались в ловушке. Инцидент произошел в четверг, 26 мая, сообщает Fox News.

«По меньшей мере два человека всё еще числятся пропавшими без вести поздно вечером в четверг, поскольку бригады продолжают прочесывать завалы», — говорится в публикации.

На месте работают бригады экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.

4 марта в городе Бхагалпур индийского штата Бихар произошел взрыв жилого дома. В результате погибли семь человек, среди которых шестимесячный ребенок. Еще по меньшей мере пятеро получили тяжелые ранения. По данным правоохранительных органов, на первом этаже сработало взрывчатое вещество, так как местный житель занимался нелегальным кустарным производством петард и фейерверков.