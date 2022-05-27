Реклама
Прямой эфир

Минимум четыре человека погибли после взрыва дома в Пенсильвании

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском городе Поттстаун в штате Пенсильвания в результате взрыва жилого дома минимум четыре человека погибли и еще несколько оказались в ловушке. Инцидент произошел в четверг, 26 мая, сообщает Fox News.

«По меньшей мере два человека всё еще числятся пропавшими без вести поздно вечером в четверг, поскольку бригады продолжают прочесывать завалы», — говорится в публикации.

На месте работают бригады экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.

4 марта в городе Бхагалпур индийского штата Бихар произошел взрыв жилого дома. В результате погибли семь человек, среди которых шестимесячный ребенок. Еще по меньшей мере пятеро получили тяжелые ранения. По данным правоохранительных органов, на первом этаже сработало взрывчатое вещество, так как местный житель занимался нелегальным кустарным производством петард и фейерверков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022