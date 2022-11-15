Успение Пресвятой Богородицы 2023: дата и суть церковного праздника кратко

В понедельник, 28 августа 2023 года, — один из важнейших праздников в православном календаре — Успение Пресвятой Богородицы. В народе его называют Богородичной Пасхой.

В этот день верующие вспоминают день смерти Девы Марии. Несмотря на то что это событие печальное, день считается праздничным, поскольку символизирует момент воссоединения Матери с Сыном.

Успение 2023 — что за церковный праздник 28 августа

«Успение» в переводе со старославянского означает «сон» или «мирная кончина». Смерть Богородицы принято считать непродолжительным сном, за которым следуют воскрешение и вознесение.

В Евангелии описано, как через три дня после погребения апостол Фома, который не смог присутствовать на похоронах, захотел попрощаться с Богородицей. Но, зайдя в пещеру, обнаружил в гробу только погребальную ткань. В этот же день Мария предстала перед апостолами в небесном сиянии в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни».

Праздник входит в число двунадесятых. Это последний из двенадцати главнейших праздников церковного года. Не переходящий и имеет постоянную дату празднования. Его предваряет Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. Пост короткий, но по своей строгости не уступает Великому.

В православных храмах празднование Успения начинается накануне, длится десять дней. Вечером 27 августа, перед всенощным бдением, для поклонения выносят плащаницу с изображением Девы Марии. Утром читают праздничную литургию. Священнослужители в этот праздник надевают голубые одежды — цвет Богородицы, символизирующий чистоту и непорочность. Прихожане освящают колосья нового урожая и хлеб.

У Богородицы в этот праздник в первую очередь принято просить о рождении детей, здоровье и счастливой судьбе для них.

Молитвы и песнопения, в которых рассказывается об этом событии, читают еще на протяжении восьми дней после праздника. Отдание приходится на 5 сентября.

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: чего нельзя делать, приметы

Праздничный стол на Успение обычно накрывали богато, поскольку пост уже завершился. Однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, постящиеся могут употреблять в пищу только рыбу, а от мясных и молочных блюд нужно воздержаться еще на один день. Обязательно должен быть на столе хлеб, испеченный из зерна нового урожая.

Традиции не обошли стороной и дела сердечные. На Руси в этот день принято было засылать сватов к девушке, которую мужчина хотел взять в жены.

Наши предки считали, что нельзя было ходить босиком. В наши дни данная традиция изменилась. Сейчас в праздник принято носить только очень удобную, не сковывающую движений обувь.

Одним из строгих запретов 28 августа раньше считалась работа в огороде. Наши предки верили, что ни в коем случае в Успение нельзя втыкать в землю острые предметы — земля должна хорошо отдохнуть.

Было и несколько примет, связанных с погодой:

если тепло — бабье лето будет холодным, а зима теплая;

идет дождь — осень будет сухой;

радуга на небе к теплой осени.

На следующий день после Успения, 29 августа, в народном календаре Ореховый, или Хлебный, спас. Подробнее об этом празднике, а также об особенностях Медового и Яблочного спаса — в материале «Известий».