Площадь возгорания на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 35 тыс. кв. м

Площадь возгорания на складе интернет-магазина Ozon увеличилась до 35 тыс. кв. м. Об этом 3 августа сообщили в МЧС России.

Отмечается, что ведомство наращивает группировку на тушении пожара, будут привлечены вертолеты Московского авиационного центра. Сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со случившемся. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

О пожаре стало известно ранее в этот день. В МЧС сообщили, что до прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек. В результате инцидента частично обрушилась крыша.

В пресс-службе Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада.

По данным «Известий», пострадали три человека.