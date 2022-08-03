Следователи возбудили дело об убийстве девушки под Красноярском

В Железногорске Красноярского края было обнаружено тело 16-летней местной жительницы, следователи возбудили дело по факту убийства. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По данному факту следственным отделом по ЗАТО города Железногорска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении на сайте СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уточняется, что в ночь на 31 июля девушка без вести пропала: поздно вечером она ушла из дома, чтобы в компании подруг отпраздновать день города, после нескольких часов веселья ушла в неизвестном направлении.

В полицию обратилась бабушка пропавшей, которая сообщила, что внучка не пришла домой и утром. Начатые поиски привели к местному парку культуры и отдыха, где на берегу озера лежало тело девушки с признаками насильственной смерти.

В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причастного к совершению данного преступления лица, заключили в ведомстве.

Накануне, 2 августа, сообщалось, что в Оренбурге в в подъезде дома на улице Волгоградской была убита 25-летняя врач-терапевт. Девушка направлялась на вызов одного из жильцов дома, однако до квартиры не дошла: неизвестный ударил ее ножом.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства.