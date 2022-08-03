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Специалисты объяснили опасность наводнивших Москву испанских слизней

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Фото: Global Look Press/Jürgen Kosten
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Ученые назвали особенность, которая делает испанских слизней опасными для человека. Эти крупные моллюски в последнее время в большом количестве наблюдаются в Москве и Московской области. Сами по себе слизни не ядовиты, но всеядны.

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«Они ползают по разной падали, поэтому могут за счет липкости своего тела быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и различных паразитов», — рассказал «Известиям» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

В частности, они могут быть переносчиком инфекций, которые вызывают менингит. Так, в США у жителей Флориды недавно была зафиксирована вспышка менингита, вызванного гельминтами — червями-паразитами, промежуточным хозяином которых являются слизни и улитки, отметила врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

«Испанские слизни, которые сейчас встречаются на территории России, могут выступать промежуточным хозяином того же гельминта, что и в США, — считает она. — Заражение может произойти из-за недостаточно хорошо промытых овощей, фруктов и ягод, которые соприкасались с вредителем».

В качестве меры профилактики следует более тщательно мыть фрукты и овощи с грядок, а особое внимание уделять зелени, например, листьям салата, предупредила инфекционист. Если же взяли моллюска в руки, надо тщательно помыть и их.

«У кожи на руках, может, не будет раздражения, а вот если вы слизня взяли, а потом почесали глаз, — можете в полной мере оценить раздражающее действие слизи», — подчеркнул биолог Михаил Воробьев.

Родина этих моллюсков — Пиренеи, однако с годами они освоили Центральную и часть Северной Европы. Слизни быстро распространяются благодаря тому, что ни птицы, ни ежи их не едят из-за раздражающего действия слизи, рассказал Михаил Воробьев.

В Россию слизни попадают с партиями европейских овощей и фруктов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Улитка на газоне: чем опасны гигантские слизни, наводнившие Москву

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