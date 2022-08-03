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Россияне в три раза увеличили траты на аренду электросамокатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В июне 2022 года владельцы карт Почта Банка втрое чаще оплачивали аренду электросамокатов и потратили на услугу в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в финансовом учреждении. Расходы клиентов банка по этой статье составили 2 млн рублей против 643 тыс. год назад.

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Рост трат на аренду электросамокатов в июне этого года зафиксировали и в Московском кредитном банке (МКБ). Правда, не такой значительный: по сравнению с июнем 2021 года он составил 27%.

Среди регионов, где чаще всего брали в аренду электросамокаты, — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Ессентуки.

Поездка на арендованном электросамокате длится в среднем 15-20 минут. Горожане чаще используют их для коротких поездок по делам, чем для развлекательных прогулок, следует из данных крупных игроков рынка.

Доля поездок, в которых самокат используется как транспортное средство выросла с 65-70% в 2021 году до 77-80% в 2022 году. При этом доля прогулочных поездок снизилась, сообщили «Известиям» в компании Whoosh, которая владеет 85 тысячами электросамокатов.

«Мы наблюдаем, что в первом полугодии 2022 года, по сравнению с первым полугодием 2021 года средняя продолжительность поездки сократилась: сейчас она составляет около 15-20 минут. Преимущественно это связано с тем, что люди стали значительно чаще использовать самокат именно как транспорт. Жители городов пересаживаются на электросамокаты для решения рутинных задач: поехать по делам, до работы или домой – мы видим это на картах микромобильности, которые создаются на основе данных, полученных с каждого самоката», — рассказали в компании.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средства и передвижение: россияне стали тратить на аренду самокатов втрое больше

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