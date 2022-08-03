Спрос на новых сотрудников в России снизился на 300 тыс.
Спрос на труд в России снижается, следует из доклада Цетробанка «О денежно-кредитной политике», с которым ознакомились «Известия».
По информации Банка России, в июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах, сглаженных по сезонности, показатель снизился на 300 тыс. — с 2,1 до 1,8 млн человек.
До этого резкое сокращение (на 20,1%) наблюдалось в разгар первой волны коронавируса в мае 2020 года. Тогда спрос на работников сократился до 1,3 млн человек.
«Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы — в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд. Тогда наблюдались дефицит кадров и превышение спроса над предложением, — пояснили «Известиям» в ЦБ. — Нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться по мере того, как на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности».
Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий в РФ: в основном они планируют перейти к режиму неполной занятости, говорится в докладе регулятора. Частичная занятость и подстройка реальных зарплат — это механизмы продолжающейся адаптации рынка труда к изменившимся условиям.
Таким образом, уровень безработицы в июне вырос незначительно и продолжает находиться вблизи исторических минимумов в 4%, отмечают специалисты ЦБ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Ушли рекруты: спрос на новых сотрудников упал на 15%