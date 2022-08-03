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Чиновникам хотят запретить иметь недвижимость за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Госдуму внесут законопроект, запрещающий российским чиновникам и парламентариям, а также их семьям иметь недвижимость на территории государств–членов НАТО и стран-кандидатов на вступление в блок. Законопроект есть в распоряжении «Известий».

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«Также как нельзя быть немножечко беременными, неправильно быть частично суверенными. Мало просто так взять и провозгласить суверенитет. Его необходимо системно и последовательно обеспечивать по всем базовым параметрам, — заявил «Известиям» депутат от КПРФ Сергей Обухов. — У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей».

Депутат подчеркнул, что в КПРФ открыты к обсуждению отдельных параметров законопроекта. Авторы надеются, что уже во время осенней сессии он будет поддержан всеми фракциями и принят.

Нововведение планируется распространить на список должностных лиц, установленный статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, который фиксирует запрет на владение счетами за рубежом. В него, в частности, входят президент, парламентарии, председатель правительства и федеральные министры, отдельные представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, а также другие высокопоставленные должностные лица. Ограничение также хотят ввести в отношении их супругов и несовершеннолетних детей.

По итогам 2021 года ни один из членов правительства и сотрудников Кремля не задекларировал недвижимости за рубежом, однако, у некоторых сенаторов и депутатов такие иностранные активы есть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Свобода в доме: чиновникам хотят запретить иметь недвижимость за рубежом

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