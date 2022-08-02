Суд арестовал обвиняемого в убийстве и расчленении петербуржца

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Константина Сидорова, обвиняемого в убийстве знакомого и расчленении его тела. Об этом 2 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Следствие полагает, что с 12 по 13 июля Сидоров, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по Тосненскому переулку совместно с К., в ходе ссоры нанес последнему не менее одного удара неустановленным колюще-режущим предметом в область туловища. Смерть К. наступила на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, Сидоров расчленил труп пилой и вывез его в Ленинградскую область», — сообщили в пресс-службе.

Обвинение Сидорову было предъявлено 1 августа. Он полностью признал свою вину и не возражал против избранной меры пресечения.

6 мая житель Колпина был арестован по подозрению в совершении убийства и расчленении тела жертвы. По данным следствия, Сергей Петушков в ходе ссоры из-за его измен ударил жену, после чего та упала головой на острый выступ стены и скончалась. В дальнейшем он перевез тело в лес в Гатчинском районе, где расчленил его с помощью топора.