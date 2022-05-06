Обвиняемый в расчленении супруги житель Колпино арестован на два месяца

Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, арестован на два месяца. Об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Петушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ. Срок меры — 3 июля», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 февраля Петушков в ходе ссоры из-за его измен ударил жену, та упала головой на острый выступ стены и скончалась. Петушков хранил тело в ванной, а затем перенес его в автомобиль и перевез в лес в Гатчинском районе.

«Где расчленил его с использованием топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, а затем, предварительно упаковав в имеющиеся у него пакеты, выбросил части тела, личные вещи и топор в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти», — приводит мнение следствия пресс-служба судов.

Петушкова задержали 4 мая, ему предъявлено обвинение. Вину признал частично, дав изобличающие показания.

В опубликованном пресс-службой видео Петушков утверждает, что убийство было случайным.

«У меня не было никакого умысла, и я не хотел ей ничего делать, я просто оттолкнул ее», — сказал он.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что муж убитой на территории Новой Москвы «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой Александр Попов предстанет перед судом. По данным следствия, в августе 2021 года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Попов нанес Сапожковой телесные повреждения в виде колото-резаных ран.