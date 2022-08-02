«Выход» для терпеливых

Несмотря на продолжающиеся санкции и моду громогласно уходить из России, британская ВР всё же решила задержаться в нашей стране. Опубликовав отчетность по итогам первого полугодия текущего года, компания заявила, что контрсанкции со стороны Москвы не позволяют ВР отказаться от доли в «Роснефти»: компания не может осуществить продажу принадлежащих ей акций на Московской бирже и оценить вероятность какого-либо сценария выхода из актива.

Хотела ли ВР в действительности покинуть российский рынок, остается большим вопросом. По данным осведомленных источников ряд СМИ сообщал, что «несмотря на публичные заявления о разрыве партнерства с «Роснефтью», ВР до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала самой «Роснефти», ни из состава акционеров совместных предприятий. ВР остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения». Заметим, что британцам принадлежит 19,75: акций российской компании.

А ведь о своем желании выйти из российских активов ВР сообщила самой первой из всех иностранных нефтегазовых мейджоров — еще 27 февраля. Хотя, как показывает практика, выход из российских активов все-таки возможен. Вопрос — какой ценой.

Так, норвежская энергетическая компания Equinor, которая заявила о выходе из российских активов лишь на день позже BP, уже спустя менее чем три месяца подтвердила решение. Исходя из отчетности компании, можно сделать вывод, что активы были переданы практически безвозмездно.

Французской компании TotalEnergies потребовалось около четырех месяцев на выход из Харьягинского СРП. Англо-голландская Shell сумела выйти из проектов в России менее чем за три месяца. По аналогии с Equinor, последние две компании передавали свои доли в российских активах безвозмездно — в финансовых в отчетах компании используют «передала / перевела» вместо «продала».

При этом стоит напомнить, что согласно отчетности ВР за первый квартал текущего года компания осуществила обесценение российских активов в сумме $25,5 млрд, доведя их балансовую стоимость до нуля.

Однако несмотря на полное списание балансовой стоимости, BP не осуществила никаких практических шагов по выходу из активов, хотя их инвестиции более чем окупились. Во время разговора с инвесторами в феврале 2021 года, генеральный директор BP Бернард Луни подчеркнул, что «Роснефть» была хорошей финансовой инвестицией, отметив, что BP получила дивиденды в размере $4 млрд с 2013 года. Более того, на долю российской компании приходится около 1/3 прибыли BP — из $8,5 млрд, заработанных компанией по итогам 2021 года, от участия в капитале «Роснефти» было получено $2,7 млрд.

В целом же, как отмечал в своем выступлении на Питерском экономическом форуме глава российской государственной нефтяной компании Игорь Сечин, при объеме инвестиций чуть более $10 млрд совокупный доход британской компании от ее российских активов составил порядка $36 млрд. Дополнительно к этой сумме британская компания получит более $0,7 млрд в виде дивидендов от «Роснефти» за второе полугодие 2021 года, а между тем стоит напомнить, что, согласно отчетности, стоимость этого актива равняется нулю. Как говорится, удивительное рядом.

В отчетности за II квартал текущего года в отношении получения дивидендов от «Роснефти» BP указывает, что не может признать их доходом, так как компании до конца не понятен процесс вывода средств из России.

Таким образом, даже если передача имеющихся у ВР долей в «Роснефти» и совместных с российской компанией проектах будет произведена безвозмездно, совокупная прибыль британской компании от работы на российском рынке составит более $36 млрд.

Когда в июне Сечин говорил о том, что все действия ВР говорят скорее о желании остаться и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь, он отмечал, что аналогичные действия можно наблюдать и со стороны некоторых других западных мейджоров, судя по всему, имея ввиду американскую компанию Exxon.

Американцы заявили о выходе из российских активов еще 1 марта, однако на сегодняшний день участие компании в проекте «Сахалин-1» не прекращено. Более того, как и ВР, Exxon отразила в своих финансовых отчетах обесценение от российских активов: в отчетности за первый квартал текущего года доля в «Сахалин-1» обесценена на $4,6 млрд. В отчетности за II квартал любая информация о выходе из проекта отсутствовала.

И действительно, на днях глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания не намерена покидать свои газовые активы в России, ровно, как и инвестировать в новые. Еще весной правление этой компании, главного партнера «Газпрома» в Европе, заявляло о том, что спишет финансирование «Северного потока – 2» в размере около €1 млрд, а общий объем списаний компании по российским активам может составить около €2 млрд.

А ведь стоит напомнить, что BP, Exxon и Wintershall Dea — компании из стран, осуществляющих наиболее недружественные шаги по отношению к России (Великобритания, США и Германия). Они полностью списали балансовую стоимость своих российских активов, но не осуществили никаких практических шагов по выходу из них, хотя их инвестиции более чем окупились. Все вышеперечисленные компании начали развивать свой бизнес в России еще в 1990-е годы, когда говорить о какой-то стабильности курса экономики, как, собственно, и о самой экономике России, не приходилось. Но за эти три десятилетия иностранцы поняли, что нефтегазовые запасы, доходы и партнеры в России стабильны, благодаря чему западные компании получали свои прибыли и, видимо, не намерены с ними расставиться.