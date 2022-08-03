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«Яндекс Путешествия» представили рейтинг достопримечательностей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске и выяснили, как в нем представлены разные регионы страны и исторические эпохи. Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» 3 августа.

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Всего в рейтинг вошли 2295 культурных объектов — храмов, музеев, достопримечательностей, парков и т.д.

Лидером рейтинга стал Эрмитаж, за ним идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Пятерку лидеров замыкает Большой Екатерининский дворец.

Шестое место досталось парку «Патриот» в Подмосковье, за ним следует храм Василия Блаженного в Москве, далее расположился петербургский Медный всадник. Девятое место заняла Третьяковская галерея, десятое — получила Выставка достижений народного хозяйства.

11-е место получил Исаакиевский собор, 12-е — Большой театр, 13-е — Кунсткамера в Петербурге, 14-е специалисты отдали крейсеру «Аврора».

15-е место в рейтинге заняла Кудыкина гора в Липецкой области.

30 июля российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг востребованных туристами волжских городов. Первое место оказалось у Казани, на втором месте — Волгоград. После следуют Нижний Новгород и Ярославль.

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