Астрахань попала в пятерку популярных направлений для отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг востребованных туристами волжских городов. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Первое место оказалось у Казани. Туда в авугсте планируют поехать больше всего отдыхающих. На втором месте — Волгоград. После следуют Нижний Новгород и Ярославль.

Астрахань заняла пятое место. При этом в городе туристы планируют самое длительное проживание — жилье бронируют на 6 ночей. Как отмечается в материале, стоимость жилья оказалась самой низкой в рейтинге.

Также в топ-10 попали Саратов, Плес, Кострома и Чебоксары.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.