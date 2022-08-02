Новый Geely Atlas L официально представят в Китае 5 августа

В преддверии официальной презентации новой модели Geely Atlas L, которая намечена на 5 августа в Китае, компания-производитель поделилась изображением салона будущей новинки. Об этом 2 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

По информации издания, салон практически полностью повторяет интерьер концепт-кара Vision Starburst, представленного в июне 2021 года.

Самая яркая деталь — двухспицевый гексагональный руль и крупная приборная панель. Центральный тоннель Atlas L также повторяет прошлогодний концепт. На нем мы можем увидеть схожий селектор передач.

Кроссовер нового поколения построен на платформе CMA 1.5. На аналогичной компания выпускает все свои нынешние модели: Tugella, Monjaro и Preface.

Силовые установки Atlas L будут представлены бензиновыми моторами объемом в полтора и два литра. Машина будет снабжена гибридной системой Leishen.

15 июля компания Авто.ру назвала самые популярные у россиян в 2022 году модели китайских автомобилей. Среди новых машин китайского автопрома чаще всего интересовались Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.