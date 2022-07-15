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Названы самые популярные в России марки китайских машин

Аналитики назвали Geely Tugella самым популярным китайским авто в РФ в 2022 году
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Фото: Global Look Press/Michael Debets
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Аналитики Авто.ру назвали самые популярные у россиян в 2022 году модели китайских автомобилей. Об этом компания сообщила «Известиям» 15 июля.

Среди новых машин китайского автопрома пользователи «Авто.ру» чаще интересуются Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, сообщили эксперты. В лидерах вторичного рынка ходят Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano.Специалисты отметили, что доля китайских машин на «Авто.ру» выросла с 8% в январе до 16% в в июне 2022 года.

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Вместе с тем эксперты подчеркнули, что согласно недавнему опросу пользователей сервиса, 42% респондентов оказались пока не готовы к тому, чтобы выбрать для себя автомобиль китайского производства. Тем не менее исследование показало, что интерес к ним на протяжении шести месяцев 2022 года оказался выше, чем к машинам из других стран.

На рынке новых автомобилей доминируют Geely и Haval. Эти машины одинаково популярны среди пользователей «Авто.ру». Немного уступает им Chery. Затем рейтинг предпочтений располагается так: Exeed, Changan, FAW, JAC, GAC, Great Wall и DongFeng.

На вторичном рынке лидирует бренд Chery — он почти вдвое популярнее, чем Geely и Lifan. Замыкают топ брендов вторичного рынка марки Great Wall, Haval, Changan, BYD, FAW, Exeed и Haima.

Специалисты компании отметили, что в десятке самых популярных моделей китайского автопрома в основном находятся автомобили сегмента SUV. Среди них с внушительным отрывом лидирует Geely Tugella. Этот кроссовер, по данным «Авто.ру», привлекает к себе на четверть больше пользователей, чем Haval Jolion, который, в свою очередь, на 15% популярнее Chery Tiggo 7 Pro.

Среди моделей с пробегом лидирует кроссовер Chery Tiggo (T11). Второе и третье места заняли Chery Amulet и Lifan Solano.

Средняя цена новых китайских автомобилей выросла в первые недели марта текущего года и составила почти 3,2 млн рублей. Примерно в таком диапазоне ценник на автомобили китайских марок держится на протяжении четырех месяцев 2022 года.

12 июля стало известно, что китайский Changan, не объявляя официальных стартов продаж новой модели кроссовера Uni-K, умудрился реализовать в России 50 машин. Они отражены в статистике Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ, которая вышла в июне 2022 года.

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