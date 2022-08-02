Рестрикции, введенные Евросоюзом в отношении России, больше навредили самой Европе. Об этом 2 августа заявила депутат французского парламента Марин Ле Пен.

«Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций. Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», — сказала она на пресс-конференции в Париже.

Ранее, 23 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства.

По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англосаксонских инструкторов и оружия НАТО; рестрикции сделают РФ слабее и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Данная стратегия провалилась, подчеркнул премьер.

По его мнению, Европе необходим новый подход к украинскому конфликту, целью которого был бы мир.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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