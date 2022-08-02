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В России вырос рынок люксовых автомобилей с пробегом

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Фото: TASS/Zuma/Michael Debets
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Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России в первом полугодии 2022 года вырос на 8%. Об этом 2 августа сообщило аналитическое агентство «Автостат». Специалисты отметили, что, несмотря на то что в общем продажи автомобилей с пробегом в РФ падают, в сегменте luxury наблюдается рост.

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Увеличение доли объема приобретения автомобилей люксовых брендов с пробегом особенно стали заметны в феврале и марте 2022 года. Рынок по таким машинам показал рост на 60% и 66% соответственно.

Самыми востребованной в этом сегменте стала марка Bentley. На модель нее пришлось 45% купленных за первую половину 2022 года автомобилей премиум-сегмента, 427 единиц.

Лидерство среди таких автомобилей с пробегом принадлежит модели Bentley Continental GT. Результат по итогам первого полугодия 2022 года составил 217 экземпляров. На втором месте — Maserati Levante (97 шт.), на третьем — Bentley Bentayga (89 шт.).

Гораздо меньше у россиян пользовались спросом подержанные лимузины Rolls-Royce, 179 машин.

Несколько отстал от английской марки итальянский Maserati. За полгода было приобретено 170 дорогих итальянских спорткаров. Аутсайдером сегмента стала еще одна «итальянка», Lamborghini — 73 автомобиля.

Агентство отмечает, что самые активные покупки подержанного автолюкса наблюдались в трех регионах: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На них пришлось более 76% вторичного рынка роскошных машин.

1 августа «Мерседес-Бенц Рус», официальный представитель марки Mercedes-Benz на российском рынке, заявила об отзыве моделей GL, ML и R-Class. Причина отзыва в том, что на определенных автомобилях нарушена работа вакуумного усилителя тормозов из-за коррозии.

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